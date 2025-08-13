Павел Василенко

Немецкий футбольный союз увеличил сумму денег, которую он будет выплачивать участникам Кубка Германии. В сезоне 2025/26 общая сумма бонусов достигнет 75 миллионов евро, что на 800 000 больше, чем в предыдущем сезоне.

Победитель кубкового соревнования получит приз примерно в 4,3 миллиона, побежденный финалист – 2,88 миллиона, сообщает агентство DPA.

Каждая из 64 команд, участвующих в первом раунде, соберет чуть больше 211 000 евро.

Рекордсменом по количеству триумфов является мюнхенская Бавария с двадцатью титулами, в последний раз трофей завоевали игроки Штутгарта. Соревнования начнутся в пятницу матчами первого раунда, финал запланирован на 23 мая.