Сергей Разумовский

В товарищеском матче между итальянскими клубами Болонья потерпела разгромное поражение от Пизы. Встреча завершилась победой представителя Пизы со счетом 4:1.

Матч стал дебютным для нападающего сборной Украины Артема Довбика в составе Болоньи. Украинский форвард начал игру на скамейке запасных и подключился к событиям на поле уже после того, как соперник забил четвертый мяч.

К моменту выхода Довбика Болонья уступала со счетом 1:4. Нападающий провел на поле последние 15 минут встречи, однако за отведенное время не смог изменить ход матча. Украинец не отметился голом или результативной передачей.

Пиза открыла счет в первом тайме. На 23-й минуте Канестрелли вывел свою команду вперед, а еще до перерыва Маррас удвоил преимущество гостей.

В начале второй половины встречи Вурал забил третий мяч Пизы. Болонье удалось сократить отставание благодаря голу Даллинги с пенальти, однако вскоре Маррас оформил дубль и окончательно закрепил преимущество своей команды.

Товарищеский матч

Болонья – Пиза 1:4

Голы: Даллинга, 67 (пен.) – Канестрелли, 23, Маррас, 41, 75, Вурал, 47

Официально переход Довбика из римской Ромы в Болонью состоялся в конце июля 2026 года. Трансфер стал частью масштабной сделки между клубами. В рамках этой договоренности в обратном направлении, в Рим, отправился аргентинский нападающий Сантьяго Кастро.