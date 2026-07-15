Сергей Разумовский

Рома внимательно следит за ситуацией вокруг нападающего Реала Эндрика и рассматривает вариант его аренды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 19-летний бразильский форвард входит в список игроков, которых пытается привлечь окружение главного тренера римлян Джан Пьеро Гасперини. В клубе считают, что молодой нападающий мог бы стать полезным усилением для атаки, особенно в свете долгосрочных задач команды в Серии А и еврокубках.

Рома хотела бы оформить именно платную аренду, однако реализовать такой трансфер будет непросто. Одной из причин, на которые указывает источник, являются напряженные отношения между Жозе Моуринью, который этим летом возглавил мадридский Реал, и семьей Фридкиных, владеющей итальянским клубом. Именно этот фактор, по мнению итальянских СМИ, может усложнить переговоры между сторонами.

Эндрик вторую часть прошлого сезона провел в Лионе, где имел достаточную игровую практику и неплохо проявил себя в атаке. За этот период он сыграл 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач, что лишь усилило интерес к нему со стороны нескольких европейских клубов.

Действующий контракт бразильца с Реалом рассчитан до июня 2030 года, поэтому мадридский клуб не спешит расставаться с перспективным форвардом окончательно. В то же время вариант временного перехода может устроить все стороны, если удастся согласовать финансовые условия и спортивный проект для самого футболиста.

В составе Ромы выступает украинский нападающий Артем Довбик. В то же время в СМИ уже неоднократно появлялись сообщения о том, что Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на форварда в новом сезоне, поэтому клуб продолжает искать варианты для усиления линии атаки.

Напомним, Довбик близок к уходу из Ромы – известны детали будущего контракта.