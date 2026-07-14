Павел Василенко

Нападающий Ромы Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом. Как сообщает инсайдер Николо Скира, 29-летний форвард сборной Украины уже согласился на возможный переход в Дженоа.

По информации источника, в случае завершения переговоров украинец подпишет контракт с генуэзским клубом до лета 2031 года. В настоящее время стороны обсуждают формат соглашения: Дженоа стремится арендовать Довбика на один сезон с последующей опцией выкупа и подписанием долгосрочного четырёхлетнего контракта.

Важную роль в возможном переходе играет главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси. Именно он в своё время был инициатором трансфера украинца в Рому, однако поработать вместе они успели только несколько матчей, после чего специалиста отправили в отставку.

В прошлом сезоне Довбик пропустил значительную часть кампании из-за травмы, полученной в январском матче против Лечче. Несмотря на это, он провёл 18 матчей за Рому, записав на свой счет три гола и две результативные передачи. Контракт форварда с римским клубом действителен до лета 2029 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.