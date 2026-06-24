Сергей Разумовский

Испанский Бетис обратился к Роме с предложением по трансферу украинского нападающего Артема Довбика. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, клуб из Севильи хочет арендовать 29-летнего форварда с опцией выкупа. Другие детали потенциальной сделки пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Бетис может предложить за Довбика 15 – 16 миллионов евро. В то же время в Роме эту сумму считают недостаточной. «Волки», по предварительным данным, больше склоняются к варианту с арендой и обязательным выкупом на более выгодных для себя условиях.

Довбик перешел в Рому в августе 2024 года из Жироны. Сумма трансфера составила 30,5 миллиона евро. Контракт украинского нападающего с римским клубом действует до 30 июня 2029 года.

По оценке портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Довбика составляет 15 миллионов евро. В текущем сезоне украинец провел за Рому 18 матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Бетис завершил сезон на 5-м месте в турнирной таблице Ла Лиги и в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Довбик может стать одноклубником украинцев в европейском клубе.