Павел Василенко

Нападающий Ромы Артем Довбик попал в сферу интересов Трабзонспора, который вернулся к идее подписания украинского форварда, сообщает A Spor.

Отмечается, что руководство турецкого клуба уже начало активную работу над возможным трансфером 29-летнего футболиста и изучает условия потенциального перехода.

Сообщается, что Довбик находится в шорт-листе Трабзонспора уже давно, однако конкретный интерес к нему у турецкой команды возник только сейчас.

Форвард в нынешнем сезоне провел 18 матчей за итальянцев, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего украинского нападающего в 15 миллионов евро.

Напомним, что игроками Трабзонспора являются два украинца – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.