Сергей Разумовский

Рома провела контрольный матч против своей молодежной команды — Примаверы — и одержала уверенную победу со счетом 6:0.

Одним из главных героев спарринга стал украинский форвард Артем Довбик, который оформил дубль. Также два мяча забил Пауло Дибала, а еще по одному голу на свой счет записали Матиас Соуле и Брайан Кристанте.

Первый гол Довбик забил ударом головой с близкого расстояния после подачи с фланга. Во втором эпизоде украинец воспользовался разрезающей передачей, вышел на ударную позицию и пробил мимо голкипера примерно с 15 метров.

Для Довбика этот спарринг стал важным в контексте возвращения игровой тонуса после сложного сезона. В кампании-2025/26 Артем провел за Рому 18 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. Значительную часть второй половины сезона нападающий пропустил из-за травмы бедра, которая выбила его из игры на четыре месяца.

Контрольный матч

Рома – Рома Примавера 6:0

Голы: Довбик (2), Дибала (2), Соуле, Кристанте

Кстати, автор одного из голов недавно продлил контракт с Ромой.