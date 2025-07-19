Римская Рома, в составе которой выступает украинский форвард Артем Довбик, достигла договоренности с французским Лансом о переходе 24-летнего полузащитника Нила Эль-Аинауи.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, трансфер обойдется итальянскому клубу в 25 миллионов евро, а контракт с футболистом рассчитан до 2030 года. В составе Ромы Эль-Аинауи будет зарабатывать около 2.5 миллионов евро в год.

Ожидается, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование, после чего подпишет все необходимые документы.

Напомним, Нил перешел в Ланс перед началом сезона 2023/24. За это время он принял участие в 56 матчах, забил 9 голов и отметился 5 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик сменил игровой номер в Роме.