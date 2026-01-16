По информации Gazzetta dello Sport, нападающий Ромы Артем Довбик самостоятельно принял решение о проведении операции на левом бедре, чтобы окончательно устранить проблему с поврежденным сухожилием.

Травма начала доставлять неудобства игроку еще с середины осени, из-за чего он пропустил несколько матчей. Теоретически Довбик мог выходить на поле, но без хирургического вмешательства его периодически возвращали бы в лазарет.

Артем решил решить вопрос радикально, чтобы после восстановления полностью вернуться к тренировкам и игровому процессу. Клуб поддержал решение футболиста.

Ожидается, что восстановление продлится 2-3 месяца, и Довбик не сможет помочь сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026 против Швеции.