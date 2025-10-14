Довбик: «Пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул»
Форвард проанализировал успех сине-желтых против азербайджанцев
около 2 часов назад
Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче отбора на ЧМ-2026.
«Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все выкладываются на максимум. Да, пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное – 3 очка.
Были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне – это означает, что где-то у нас есть свободное пространство, и какой-то другой игрок может реализовать большинство на футбольном поле.
Мы видим нашу ситуацию в группе – нужно выигрывать. Сейчас все поедут в клубы. Надеюсь, за этот период ничего ни с кем не случится, и мы будем в боевой готовности на следующие матчи», – сказал Довбык для MEGOGO.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвертую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
