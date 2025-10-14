Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу над Азербайджаном (2:1) в матче отбора на ЧМ-2026.

«Когда играешь против сборных, нет легких соперников. Все настраиваются, все выкладываются на максимум. Да, пропустили этот гол в раздевалку, и он нас немного встряхнул, но хорошо, что так все закончилось. Главное – 3 очка.

Были моменты, где-то я не мог их реализовать. Но думаю, что это хорошо, если они сконцентрированы на мне – это означает, что где-то у нас есть свободное пространство, и какой-то другой игрок может реализовать большинство на футбольном поле.

Мы видим нашу ситуацию в группе – нужно выигрывать. Сейчас все поедут в клубы. Надеюсь, за этот период ничего ни с кем не случится, и мы будем в боевой готовности на следующие матчи», – сказал Довбык для MEGOGO.