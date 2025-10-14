Ребров отреагировал на сложную победу сборной Украины над Азербайджаном
Сине-желтые заработали три очка
около 3 часов назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).
«Была очень важная игра, очень важные три очка. Эта ответственность сказывалась на игроках. После победы в Исландии было очень важно победить и сегодня. Поэтому в какой-то мере сказалась нервозность, особенно во втором тайме, когда нам нужно было идти вперед. Перед матчем СМИ обращали внимание, что у нас отсутствуют пять ключевых игроков атаки. Было непросто. Но я благодарен, что те исполнители, которые вышли, отработали на максимуме и вырвали этот очень важный результат», – цитирует Реброва пресс-служба УАФ.
Сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков.
Франция – первая с 10 баллами, третью позицию занимает Исландия (4 очка) и четвёртую – Азербайджан (один балл).
Календарь матчей сборной Украины в отборе на ЧМ-2026
13.11.2025. 21:45 – Франция – Украина
16.11.2025. 19:00 – Украина – Исландия
