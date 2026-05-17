Сергей Разумовский

Рома проводит домашний матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором на своем поле встречается с Лацио.

В заявку Ромы на этот поединок попал украинский нападающий Артем Довбик. Форвард остался в запасе. Однако сам факт его появления в заявке является важной новостью, ведь Довбик отсутствовал из-за травмы ещё с января, так что это его первое возвращение в заявку после продолжительной паузы.

В нынешнем сезоне Артем Довбик успел провести 17 матчей в составе Ромы. На его счету 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Из-за травмы украинец пропустил значительную часть второй половины кампании.

Матч между Ромой и Лацио начался в 13:00 по киевскому времени. После первого тайма команда Довбика ведет с минимальным преимуществом. Единственный гол в первой половине встречи забил Манчини, что позволило «волкам» уйти на перерыв с преимуществом 1:0.

Перед этим туром Рома занимала пятое место в турнирной таблице Серии А и продолжала борьбу за Лигу чемпионов. Лацио, в свою очередь, находится лишь на девятой позиции чемпионата.

