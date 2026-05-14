Владимир Кириченко

Форвард Астон Виллы Дониэлл Малейн официально стал игроком Ромы, за которую он с января этого года выступает на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб заплатил 25 млн евро за 27-летнего нидерландца после выхода в еврокубки.

🚨💛❤️ AS Roma have officially activated €25m buy clause for Donyell Malen to join on permanent deal from Aston Villa.



It's active since AS Roma reached European qualification.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

На счету Дониэлла 14 голов и 2 передачи в 18 матчах за римлян.

