Рома выкупила у Астон Виллы конкурента Довбыка
Римляне заплатили бирмингемцам солидную сумму
около 4 часов назад
Форвард Астон Виллы Дониэлл Малейн официально стал игроком Ромы, за которую он с января этого года выступает на правах аренды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб заплатил 25 млн евро за 27-летнего нидерландца после выхода в еврокубки.
На счету Дониэлла 14 голов и 2 передачи в 18 матчах за римлян.
