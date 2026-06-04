Сергей Разумовский

Ювентус внимательно следит за нападающим Атлетико Александром Сорлотом, сообщает журналист Маттео Морретто.

По данным источника, руководство туринского клуба уже провело переговоры с агентами норвежского форварда. Его кандидатуру Ювентус рассматривал ещё зимой. В мадридском клубе 30-летнего игрока не считают неприкасаемым, поэтому Атлетико готов рассмотреть его продажу.

Интерес к Сорлоту также проявляют Эвертон и Барселона. Контракт нападающего с «матрасниками» действителен до лета 2028 года. В прошлом сезоне Сорлот провёл 54 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал одну результативную передачу.

Александр перешёл в Атлетико летом 2024 года из Вильярреала за 32 миллиона евро. Перед этим одним из главных кандидатов на переход в мадридский клуб был украинский форвард Артём Довбик, однако он выбрал трансфер из Жироны в Рому.

В настоящее время будущее Довбика в римском клубе также остаётся неопределённым, так как, по сообщениям СМИ, Рома больше не рассчитывает на украинского нападающего.