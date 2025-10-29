Довбик забил победный гол Ромы в матче Серии А против Пармы
Римская команда догнала Наполи
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч девятого тура Серии А, в котором Рома принимала Парму. Матч завершился победой римской команды – 2:1.
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не вышел в стартовом составе, однако появился на поле на 73-й минуте, заменив Матиаса Суле и отметился результативным ударом.
После этого матча Рома занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея по 21-му зачетному пункту с первым Наполи.
Уже 2 октября команду Джан Пьеро Гасперини ожидает выездная встреча с Миланом в 10-м туре.
Серия А, 9-й тур
Рома – Парма – 2:1
Голы: Эрмосо, 63; Довбик, 81 – Чиркати, 86.