Павел Василенко

Состоялся матч девятого тура Серии А, в котором Рома принимала Парму. Матч завершился победой римской команды – 2:1.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не вышел в стартовом составе, однако появился на поле на 73-й минуте, заменив Матиаса Суле и отметился результативным ударом.

После этого матча Рома занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея по 21-му зачетному пункту с первым Наполи.

Уже 2 октября команду Джан Пьеро Гасперини ожидает выездная встреча с Миланом в 10-м туре.

Серия А, 9-й тур

Рома – Парма – 2:1

Голы: Эрмосо, 63; Довбик, 81 – Чиркати, 86.