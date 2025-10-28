Украинский форвард Артем Довбик привлек внимание сразу нескольких известных клубов, которые рассматривают возможность его приобретения.

По данным источника, интерес к нападающему проявляют Аталанта, Милан и английский Борнмут, который недавно попрощался с Ильей Забарным.

После успешного сезона, в котором Довбик забил 16 мячей, его нынешний клуб готов обсудить возможный трансфер примерно за 27 миллионов евро.

Отмечается, что конкретных предложений пока не поступало, однако за ситуацией внимательно следят представители команд из Германии и Англии.

Ранее итальянская пресса оценила игру Довбика в матче с Сассуоло.