Сергей Стаднюк

Раскрыты новые детали относительно будущего нападающего сборной Украины. Речь идет об Артеме Довбике, вокруг которого в последнее время циркулируют многочисленные слухи и предположения. В информационном пространстве активно обсуждалась возможность его перехода из Ромы в Милан уже зимой, что вызвало заметный резонанс среди болельщиков и в медиа.

Ситуацию прокомментировал футбольный журналист и комментатор Игорь Цыганык, четко опровергнув разговоры о намерении футболиста сменить клуб в ближайшее время.

Абсолютно авторитетно заявляю — Довбик из Ромы уходить не хочет и не собирается на сегодняшний момент. Что бы там ни рассказывали скауты, руководство, что бы они там ни писали, сам Довбик из Ромы уходить сейчас не собирается. Игорь Цыганык

Таким образом, слухи о возможном зимнем трансфере на данном этапе не находят подтверждения со стороны источника. Футболист, как заявляется, сосредоточен на текущем этапе карьеры в Роме.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний форвард провел на клубном уровне десять матчей. Отметился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны Фенербахче и Милана