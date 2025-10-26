Сергей Стаднюк

В восьмом туре итальянской Серии А Рома на своём поле минимально обыграла Сассуоло.

Решающий мяч уже на 16-й минуте оформил лидер «волков» Дибала, точно пробив после атаки гостей. В дальнейшем римляне продолжили владеть инициативой, вместе с тем сдерживая попытки хозяев отыграться, а Сассуоло, несмотря на давление в концовке, так и не нашёл пути к воротам соперника.

Нападающий Ромы Артем Довбик вышел на замену на 50-й минуте. Один раз попал в офсайд, но отдал 75% точных передач (6/8), создал две голевые возможности, трижды коснулся мяча в штрафной. Получил неплохую оценку 7.3.

Рома набрала 18 очков и догнала Наполи в турнирной таблице. Милан (17) третий.

Серия А, восьмой тур

Сассуоло – Рома 0:1

Гол: Дибала, 16

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Идзес, Романьо (Канде 39), Дойг, Матич, Торстведт (Вранкс 60), И. Коне (Лорьенте 81), Берарди (Вольпато 60), Пинамонти, Фадера (Хеддира 81)

Рома: Свиалар, Челик, Манчини, Ндика, Весли (Ренш 87), Кристанте (Лоренцо Пеллегрини 66), М. Коне, Цимикас (Эрмосо 46), Бейли (Довбик 50), Эль-Айнауи, Дибала (Суле 66)

Предупреждения: Торстведт, Дойг, Вольпато – Манчини, Эрмосо