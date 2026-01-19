Довбика прооперировали в Финляндии. Фото
До весны мы Артёма не увидим
32 минуты назад
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик перенес операцию в одной из финских клиник после рецидива травмы бедра.
После операции футболист в соцсетях поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.
Травмы - это часть игры. Сосредоточен на восстановлении и возвращении сильнее. Спасибо за всю поддержку - это очень важно. До встречи скоро!, - сказал Артем.
В сезоне 2025/26 Довбик принял участие в 17 матчах Ромы, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.