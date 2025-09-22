Накануне Рома в дерби минимально обыграла Лацио со счетом 1:0, а украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле только после перерыва.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини отметил, что его цель – помочь Довбику вернуть прежний высокий уровень и делать это значительно проще, когда команда показывает победные результаты.

«Нам нужно расширить состав и развить некоторых игроков, чтобы они стали сильнее. Когда побеждаешь, работать легче, но я всегда хвалил игроков. Теперь я хочу вернуть Довбика на высокий уровень», - сказал Гасперини для la Gazzetta dello Sport.

Довбик в этом сезоне провел 57 минут в трех матчах. Римский клуб после четырех туров находится на четвертой позиции в Серии А, имея в активе девять очков.

Ранее сообщалось, что Милан попытается оформить переход Довбика зимой.