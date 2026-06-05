Сергей Разумовский

Карпаты опередили Динамо в борьбе за вратаря Нивы Тернополь Илью Ольхового. Согласно информации Telegram-канала INSIDE UPL, вратарь уже находился в Киеве, где проходил медицинский осмотр и готовился к подписанию контракта с киевским клубом.

Тем не менее, ситуация изменилась в последний момент. В борьбу за футболиста активнее включились Карпаты, которые также следили за Ольховым и рассматривали его кандидатуру для усиления вратарской позиции. Львовский клуб, по данным источника, предложил более выгодные финансовые условия, что могло стать решающим фактором в переговорах.

Сообщается, что сумма потенциальной сделки с Карпатами может составить 400 тысяч. Для сравнения, Динамо якобы было готово заплатить за вратаря 300 тысяч. Таким образом, львовяне смогли перебить предложение киевлян и приблизиться к оформлению трансфера.

Отдельно источник отмечает, что часть средств от будущего перехода Ольхового должен получить Минай. Речь идет о 50 процентах от суммы следующей продажи игрока, поскольку именно такой пункт, по информации канала, был предусмотрен в предыдущих договоренностях. Несмотря на имеющиеся проблемы, ужгородский клуб юридически продолжает существовать, поэтому может претендовать на свою долю от трансфера.

Илья Ольховый в текущем сезоне провел 32 матча за Ниву Тернополь. В этих поединках голкипер пропустил 31 мяч, а в 11 встречах сумел оставить свои ворота неприкосновенными. Его выступления привлекли внимание клубов УПЛ.