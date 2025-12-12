Мерсисайдский клуб не применил финансовых или дисциплинарных наказаний к Мохамеду Салаху после его резонансного интервью. Об этом сообщил инсайдер Бен Джейкобс.

По его данным, в Ливерпуле хотят, чтобы египетский вингер остался в команде. Клуб планирует продолжить переговоры с футболистом, чтобы найти путь к окончательному решению ситуации.

Если Салах в зимнее трансферное окно все же захочет сменить команду, он должен предоставить Ливерпулю свои варианты перехода.

Сегодня состоялся разговор между Салахом и главным тренером Арне Слотом. После общения игрок вернулся в заявку команды и готовится сыграть в субботу против Брайтона. Они пожали друг другу руки, однако конфликт полностью еще не урегулирован.

Матч Ливерпуль - Брайтон состоится в субботу, 13 декабря, начало матча в 17:00 по киевскому времени.