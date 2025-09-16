Павел Василенко

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов лиссабонская Бенфика на своем стадионе принимала азербайджанский Карабах. Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2.

Хозяева поля довольно быстро забили два мяча: на 6-й минуте отличился Барренчеа, а через десять минут – Павлидис. Два ассиста сделал украинский полузащитник Бенфики Георгий Судаков.

На 30-й минуте Карабах отыграл один мяч – точным ударом отличился Леандру Андраде. В начале второго тайма счет сравнялся – Дуран переиграл украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина.

На 77-й минуте на поле вышел украинский вингер Карабаха Алексей Кащук, который через девять минут принес своей команде победу.

Лига чемпионов, 1-й тур

Бенфика – Карабах – 2:3

Голы: Барренчеа, 6, Павлидис, 16 – Леандру Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86.