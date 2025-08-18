Дубль Нивы вышел в лидеры чемпионата Украины, Александрия сенсационно обыграла первую команду своей группы. Видео
Нестеренко смотрит не на тех футболистов?
около 1 часа назад
Завершились все матчи четвертого тура украинской Второй лиги.
В группе А Ужгород на домашнем поле обыграл Вильховцы. Судьбу поединка решил отрезок после перерыва, когда в течение четырёх минут отличились Эмере и Сираш.
Атлет уступил Самбору-Ниве-2 с минимальным счётом. Единственный гол встречи в самом начале игры забил Крамарчук, после чего гости смогли удержать преимущество.
Таким образом, дубль тернопольской Нивы вышел в лидеры группы А. Таблица имеет следующий вид:
Ребел сенсационно не смог зацепиться за очки в матче с дублем Александрии, проиграв 0:1. Шаповалов открыл счёт на 21-й минуте, и этот гол оказался решающим.
Чайка потерпела домашнее поражение от дубля Левого берега. Хотя Овчарук в конце матча сократил отставание, два точных удара Венделла обеспечили гостям победу.
Александрия-2 неожиданно вышла в лидеры группы Б. А турнирная ситуация выглядит так:
Вторая лига, четвёртый тур
Группа А
17 августа
Ужгород – Вильховцы 2:0
Голы: Эмере, 58, Сираш, 62
18 августа
Атлет – Самбор-Нива-2 0:1
Гол: Крамарчук, 3
Группа Б
17 августа
Ребел – Александрия-2 0:1
Гол: Шаповалов, 21
Чайка – Левый берег-2 1:2
Голы: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85
