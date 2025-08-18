Сергей Стаднюк

Завершились все матчи четвертого тура украинской Второй лиги.

В группе А Ужгород на домашнем поле обыграл Вильховцы. Судьбу поединка решил отрезок после перерыва, когда в течение четырёх минут отличились Эмере и Сираш.

Атлет уступил Самбору-Ниве-2 с минимальным счётом. Единственный гол встречи в самом начале игры забил Крамарчук, после чего гости смогли удержать преимущество.

Таким образом, дубль тернопольской Нивы вышел в лидеры группы А. Таблица имеет следующий вид:

Ребел сенсационно не смог зацепиться за очки в матче с дублем Александрии, проиграв 0:1. Шаповалов открыл счёт на 21-й минуте, и этот гол оказался решающим.

Чайка потерпела домашнее поражение от дубля Левого берега. Хотя Овчарук в конце матча сократил отставание, два точных удара Венделла обеспечили гостям победу.

Александрия-2 неожиданно вышла в лидеры группы Б. А турнирная ситуация выглядит так:

Вторая лига, четвёртый тур

Группа А

17 августа

Ужгород – Вильховцы 2:0

Голы: Эмере, 58, Сираш, 62

18 августа

Атлет – Самбор-Нива-2 0:1

Гол: Крамарчук, 3

Группа Б

17 августа

Ребел – Александрия-2 0:1

Гол: Шаповалов, 21

Чайка – Левый берег-2 1:2

Голы: Овчарук, 86 – Венделл, 75, 85