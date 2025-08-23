Дубль Обамеянга, два пенальти и семь мячей. Как Марсель сыграл с ФК Париж
Команды устроили голевое феерическое шоу
30 минут назад
Фото - ФК Марсель
В матче второго тура Лиги 1 Марсель на своем поле принимал ФК Париж. Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
За команду бывшего тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг и по одному голу забили Мейсон Гринвуд, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Робинио Важ.
Отметим, что на 85-й минуте Гринвуд не реализовал пенальти.
Марсель занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 с тремя очками, ФК Париж — 18-й (0 баллов).
Лига 1, 2-й тур
Марсель – ФК Париж – 5:2
Голы: Гринвуд, 18 (пен), Обамеянг, 24, 73, Хейбьерг, 81, Важ, 90+6 – Кеббаль, 28, Саймон, 58.