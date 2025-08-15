Марсель в большинстве сенсационно проиграл Ренну, пропустив на 91-й минуте. Видео
Звездный Обамеянг не помог своей команде заработать хотя бы одно очко на выезде
В стартовом туре французской Лиги 1 Ренн и Марсель выдали напряженный поединок.
Хозяева были вынуждены играть в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Аит Будлаля. Олимпик взял мяч под контроль и пытался прорвать оборону соперника, но Ренн действовал организованно, хотя и позволял нанести 23 удара.
А в компенсированное время хозяева еще и вырвали победу. На 91-й минуте Бла воспользовался ошибкой провансальцев в защите и забил решающий мяч.
Ренн начал сезон с драматической и волевой победы, тогда как Марсель покинул поле без очков, хотя играл в большинстве более часа.
Лига 1, первый тур
Ренн – Марсель 1:0
Гол: Бла, 90+1
Ренн: Самба, Аит Будлаль, Жаке, Руо, Франковски (Нагида, 85), Фофана (Бла, 85), Ронжье, Ридер (Камара, 64), Мерлен, Аль-Тамари (Салах, 85), Мейте (Ву, 37)
Марсель: Рульи, Иган-Райли, Балерди, Кондогбиа (Веа, 46), Мурильо (Гарсия, 78), Хейбьерг, Гомес (Бакола, 85), Гринвуд, Рабьо, Роу (Обамеянг, 63), Гуири
Удаление: Аит Будлаль, 31
