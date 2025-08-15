Сергей Стаднюк

В стартовом туре французской Лиги 1 Ренн и Марсель выдали напряженный поединок.

Хозяева были вынуждены играть в меньшинстве с 31-й минуты после удаления Аит Будлаля. Олимпик взял мяч под контроль и пытался прорвать оборону соперника, но Ренн действовал организованно, хотя и позволял нанести 23 удара.

А в компенсированное время хозяева еще и вырвали победу. На 91-й минуте Бла воспользовался ошибкой провансальцев в защите и забил решающий мяч.

Ренн начал сезон с драматической и волевой победы, тогда как Марсель покинул поле без очков, хотя играл в большинстве более часа.

Лига 1, первый тур

Ренн – Марсель 1:0

Гол: Бла, 90+1

Ренн: Самба, Аит Будлаль, Жаке, Руо, Франковски (Нагида, 85), Фофана (Бла, 85), Ронжье, Ридер (Камара, 64), Мерлен, Аль-Тамари (Салах, 85), Мейте (Ву, 37)

Марсель: Рульи, Иган-Райли, Балерди, Кондогбиа (Веа, 46), Мурильо (Гарсия, 78), Хейбьерг, Гомес (Бакола, 85), Гринвуд, Рабьо, Роу (Обамеянг, 63), Гуири

Удаление: Аит Будлаль, 31