около 1 часа назад
Футболисты Марселя Адриен Рабьо и Джонатан Роу устроили драку после матча 1 тура Лиги 1 против Ренна (0:1)
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, обоих игроков сразу же отстранили от тренировок команды решением главного тренера Роберто Де Дзерби.
Рабьо и Роу руководством Олимпика были выставлены на трансфер. Поведение игроков несовместимо с ценностями клуба.
