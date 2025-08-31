Павел Василенко

В матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги киевское Динамо на своем поле принимало житомирское Полесье. Поединок завершился победой хозяев со счетом 4:1.

В первом тайме матча Томэр Йосефи вывел вперед Полесье, забив быстрый гол на седьмой минуте. Недолго гости вели в счете: голкипер Полесья Олег Кудрик выбивая мяч, допустил грубую ошибку, и Эдуардо Герреро сполна ею воспользовался, сравняв счет.

На 32-й минуте игры Сергей Чеботенко нарушил правила против Назара Волошина в собственной штрафной площадке и в ворота Полесья был назначен пенальти, который уверенно реализовал Виталий Буяльский. А в конце тайма Виталий чудесным ударом попал в нижний угол ворот соперника и оформил дубль.

А на старте второй половины игры забил еще и Назар Волошин.

Динамо закрепилось на первом месте в таблице УПЛ, набрав 12 очков. В следующем туре 13 сентября подопечные Александра Шовковского сыграют против Оболони.

Полесье занимает десятое место с тремя баллами. 14 сентября команда на выезде встретится с Кривбассом.

УПЛ, 4-й тур

Динамо – Полесье – 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пен), 44, Волошин, 50 – Йосефи, 7.