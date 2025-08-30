Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук оценил перспективы украинских команд в Лиге конференций, а также фаворита нового розыгрыша УПЛ.

Перспективы хорошие, но есть много факторов, которые нужно учитывать. У нас идет война, у клубов сложная логистика, постоянные переезды. Смогут ли Динамо и Шахтер побороться за трофей? Ну а почему нет? Динамо и Шахтер могут побороться за победу в турнире, грандов в Лиге конференций не так много, как в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Фаворит в борьбе за чемпионство в УПЛ? Полесье, Шахтер, Динамо и Кривбасс будут бороться за первое место. А о фаворите можно будет сказать минимум после пятого тура. Я болею в целом за украинский футбол. Хочется, чтобы наши игроки прогрессировали и выходили на новый уровень, – заявил Ващук в интервью Sport-Express UA.