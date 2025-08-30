Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук поделился мыслями о потенциальном переходе нападающего киевлян Владислава Ваната в Жирону.

Конечно, его не хватало в Маккаби, поскольку Динамо нужно было забивать. Думаю, с Ванатом мог быть другой, более позитивный результат. Но другие нападающие тоже должны развиваться, двигать атаку вперед и забивать.

Герреро нужно найти себя и начать больше забивать, а Пономаренко необходимо проявлять себя, показывать способности – кто он и что собой представляет, и сможет ли играть на высшем уровне. Будем смотреть.

Супряге нет смысла сидеть в запасе, как это было в Динамо, ему нужно играть. Он пошел в Эпицентр за игровой практикой. Раскрываться ему нужно было раньше, а сейчас ему нужно снова почувствовать уверенность в собственных силах, постоянно играть и наконец начать забивать.

Волошин в Жироне? Тяжело сказать, будем смотреть. Жирона сегодня переживает не лучшие времена и ищет футболистов, которые смогут помочь выбраться из кризиса. Надеюсь, Ванат им поможет, а также себе, и продолжит расти, – заявил Ващук в интервью Sport-Express UA.