Павел Василенко

Полесье объявило о подписании контракта с полузащитником Владимиром Шепелевым.

Житомирский клуб и 28-летний хавбек заключили двухлетнее соглашение – до 30 июня 2027 года. За Полесье Шепелев будет выступать под номером 19.

Напомним, что последним клубом опытного футболиста была Александрия, в составе которой он стал серебряным призером чемпионата Украины. К житомирянам полузащитник присоединился на правах свободного агента.

Шепелев известен выступлениями за киевское Динамо, цвета которого он защищал с 2017 по 2025 гг. За этот период Владимир провел 229 матчей за киевлян (семь голов, 19 ассистов) и завоевал пять трофеев.

Дебютировать за Полесье хавбек сможет уже в воскресенье, 31 августа. Именно тогда житомиряне сыграют в гостях с Динамо. Начало матча четвертого тура УПЛ в 15:30.