Эспаньол в стартовом матче 20 тура Ла Лиги принимал соседей из Жироны. Каталонское дерби завершилось со счетом 0:2.

Главным героем встречи стал украинский нападающий Жироны Владислав Ванат, оформив дубль.

В конце первого тайма Жирона получила право на пенальти за фол против Ринкона. Владислав с первого раза не переиграл голкипера Эспаньола Дмитровича, который до удара вышел за линию. Вторая попытка Ваната открыть счет оказалась успешной.

Эспаньол после перерыва начал активнее угрожать воротам Гассаниги, однако в решающий момент не повезло с реализацией. Контратака Жироны в конце матча привела ко второму 11-метровому за фол на Асприлье. Ванат во второй раз подошел к отметке, установив итоговый счет матча.

Еще один украинец Виктор Цыганков провел на поле 81 минуту, а Владислав Крапивцов наблюдал за игрой с лавочки запасных.

Ла Лига. 20 тур

Эспаньол - Жирона 0:2

Голы: Ванат, 45+3 (с пенальти), 90+3 (с пенальти)