Тренер Жироны оценил кадровую ситуацию перед дерби с Эспаньолом
Лазарет не назовёшь пустым
около 2 часов назад
Фото - Жирона
Главный тренер Жироны Мичел высказался о кадровой ситуации в команде перед игрой 20 тура Ла Лиги с Эспаньолом. Его слова приводит AS.
Отсутствуют Хуан Карлос, Порту, Ван де Бек, Абель Руис и Оунахи. Абель, если бы это был финал, возможно, мог бы сыграть, но есть ощущение, что нам придется подождать еще немного. Витсель, то же самое. Нужно посмотреть, является ли это лучшим моментом для риска. Артеро нужно время для тренировок с командой. Ласс будет отсутствовать из-за дисквалификации, - сказал Мичел.
