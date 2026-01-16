Главный тренер Жироны Мичел поделился ожиданиями от стартового поединка 20 тура Ла Лиги против Эспаньола. Его слова приводит AS.

Эспаньол сейчас переживает тот момент, который мы уже пережили, когда они лидируют в таблице, играют очень хорошо и нашли ключ к успеху. Это очень агрессивная команда в атаке, которая не владеет мячом, но играет очень хорошо. Она способна быстро добраться до ворот соперника. В ее составе есть игроки, которые проводят отличный сезон.

Они в отличной форме, но я всегда говорю, что меня очень беспокоит наша игра. Мы должны четко понимать, что должны делать, и быть способны доминировать в матче, несмотря на трудности, которые они нам создадут. Надеюсь, мы сможем показать свою лучшую игру и провести отличный матч».

Каждый борется за свое, и у меня есть чувство, что им нужны очки, чтобы оставаться на вершине, а нам - чтобы продолжать двигаться вперед. Мы должны быть способны конкурировать с такими соперниками, как они, которые сейчас в отличной форме, - рассказал Мичел.