В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Реал Мадрид примет на «Сантьяго Бернабеу» французский Марсель, который вернулся в главный клубный турнир Европы впервые с сезона 2022/23.

Текущая форма команд

«Сливочные» в субботу одержали сложную победу над Реалом Сосьедад (2:1) в Ла Лиге, играя почти весь матч в меньшинстве. Команда нового главного тренера Хаби Алонсо стартовала идеально – 4 победы в 4 матчах сезона, а в Лиге чемпионов мадридцы выиграли 6 из последних 8 домашних игр (2 поражения). Цель – рекордный 16-й титул Кубка чемпионов/ЛЧ.

Марсель накануне разгромил Лорьян в чемпионате Франции (4:0), так что имел день дополнительного отдыха перед поездкой в Испанию. Однако в текущем сезоне команда Роберто Де Дзерби демонстрирует нестабильность: после каждого выездного поражения (0:1) следовали крупные домашние победы. Выездная статистика в ЛЧ для французов неутешительная – 1 победа в последних 11 матчах (10 поражений), а сам Де Дзерби ещё не выигрывал в этом турнире (2 ничьи, 4 поражения).

История противостояний

Все 4 предыдущие личные встречи Реала и Марселя состоялись на групповой стадии ЛЧ, и все завершились победами мадридцев, которые забивали как минимум дважды. Кроме того, Реал ни разу не проигрывал французским клубам в ЛЧ дома (11 побед, 4 ничьи).

Интересная статистика

В последних 11 домашних матчах Реала в ЛЧ забивали обе команды (7 побед, 2 ничьи, 2 поражения).

В прошлом сезоне группового этапа мадридцы имели средний показатель 2,5 гола за матч.

Все 4 игры Марселя в этом сезоне имели голы после 85-й минуты.

3 из последних 4 матчей французов в ЛЧ завершились со счётом 2:1.

Ключевые игроки и потери

Реал : Арда Гюлер в игре против Сосьедада стал героем матча, в целом в трёх последних поединках он принял участие в 3 голах (2+1). В то же время Антонио Рюдигер выбыл на длительный срок из-за травмы.

Марсель: Анхел Гомес отметился в игре с Ренном и получил два подряд предупреждения. Под вопросом участие Амина Гуири, который досрочно покинул поле в матче с Лорьяном после удара в голову.

