Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился мыслями перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Тренеры Бенфики хорошо знают требования: недостаточно просто выигрывать трофеи, мы должны показывать качественную игру. В обороне мы быстро вернулись к прошлогоднему уровню, мы сильны. И в плане прессинга мы, возможно, одна из лучших команд в Европе. Но нам есть куда расти в атаке. Нужно добавлять в динамике и движении. Впереди долгий путь.

По мере появления возможностей будем разговаривать с игроками. Верю, что завтра команда покажет хорошую игру. Я сказал, что мне не понравилась предыдущая игра [против Санта-Клары, 1:1], но важно понимать, что мы в процессе развития.