Новый тренер Судакова: «Мы, возможно, одна из лучших команд в Европе»
Сообщалось, что новичок Бенфики может дебютировать в стартовом составе команды Трубина
около 2 часов назад
Главный тренер Бенфики Бруну Лаже поделился мыслями перед матчем стартового тура общего этапа Лиги чемпионов против Карабаха. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.
Тренеры Бенфики хорошо знают требования: недостаточно просто выигрывать трофеи, мы должны показывать качественную игру. В обороне мы быстро вернулись к прошлогоднему уровню, мы сильны. И в плане прессинга мы, возможно, одна из лучших команд в Европе. Но нам есть куда расти в атаке. Нужно добавлять в динамике и движении. Впереди долгий путь.
По мере появления возможностей будем разговаривать с игроками. Верю, что завтра команда покажет хорошую игру. Я сказал, что мне не понравилась предыдущая игра [против Санта-Клары, 1:1], но важно понимать, что мы в процессе развития.
Матч Бенфика – Карабах состоится на стадионе Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит во вторник, 16 сентября, в 22:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что новичок «орлов» Георгий Судаков сыграет в стартовом составе Бенфики в Лиге чемпионов против Карабаха.