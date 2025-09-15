Полузащитник Шахтера, который на правах аренды выступает за словацкий Татран, Кирилл Сигеев поделился мыслями о переходе экс-партнера Георгия Судакова в Бенфику.

Это очень круто. Бенфика может помочь Жоре стать трамплином к топ-клубу. Он давно этого хотел, а присутствие в команде Толи Трубина поспособствует быстрой адаптации в Португалии. Он очень умный, креативный и технический игрок, который может сделать Бенфику сильнее.

Бывшие партнеры по академии? Со многими ребятами общаюсь. Поддерживаем друг друга. Интересно за ними наблюдать. Работая с первой командой, ты так же прогрессируешь и можешь многому научиться, как ни крути.

Трудно вытеснить бразильцев? В Шахтёре так было всегда. Я бы очень хотел, чтобы наши ребята получили свой шанс, как это было у Судакова, Бондаренко, Мудрика. Как все знают, бразильца можно продать намного дороже, чем наших. Арда Туран заставил бразильцев возвращаться назад, помогать защитникам, хотя они не очень это любят. Он был крутым игроком. Все игроки его уважают, – сказал Сигеев в интервью «Украинскому футболу».