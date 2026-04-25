Сергей Ребров может в ближайшее время вернуться к работе на клубном уровне после ухода из сборной Украины. По информации Sportdog, украинский специалист находится в поле зрения греческого Олимпиакоса, где его кандидатуру положительно оценивает часть руководства клуба.

Источник утверждает, что в структуре 48-кратного чемпиона Греции есть группа людей, которые благосклонно относятся к возможному назначению Реброва. В то же время окончательное решение о будущем тренерского штаба может зависеть от результатов команды под руководством нынешнего наставника Хосе Луиса Мендилибара. Если испанский специалист не сможет привести Олимпиакос к чемпионству, в клубе могут активизировать вариант с приглашением украинца.

Напомним, 22 апреля Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Он работал с национальной командой с 2023 года, однако не смог выполнить главную задачу и вывести сборную на чемпионат мира 2026 года. Несмотря на то, что его контракт был рассчитан до 30 июля 2026 года, сотрудничество было прекращено досрочно.

Ранее сообщалось, что в приглашении Реброва потенциально может быть заинтересован и другой греческий клуб Панатинаикос.