Жонглирует килограммовыми мячами. Усик удивил подготовкой к бою в Египте
Украинец готовится к поединку против Рико Верхувена
29 минут назад
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. Боксер продемонстрировал работу над координацией, жонглируя тремя мячами, в том числе выполняя броски под ногой.
Главной особенностью упражнения стала вес снарядов. По словам спортсмена, каждый мяч весит 1 кг.
Видео тренировочного процесса украинец опубликовал в своих социальных сетях.
Напомним, бой Александра Усика против кикбоксера Рико Верховена запланирован на 24 мая. Поединок пройдет в Гизе (Египет).
