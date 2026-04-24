Сергей Разумовский

После завершения работы на посту главного тренера сборной Украины Сергей Ребров оказался среди специалистов, которые сейчас доступны на тренерском рынке, и его имя уже начало появляться в контексте возможного возвращения к клубному футболу. По информации греческого издания Newsit.gr, украинского специалиста снова связывают с Панатинаикосом, который и ранее рассматривал его кандидатуру.

Еще в 2025 году в медиа уже появлялись сообщения о заинтересованности Панатинаикоса в приглашении украинского наставника. Однако в тот момент развитие этой истории фактически остановилось, поскольку Ребров продолжал работать со сборной Украины и не был доступен для переговоров с клубом. Теперь ситуация изменилась, ведь после ухода из национальной команды он снова может рассматривать новые варианты продолжения карьеры.

По данным источника, руководство Панатинаикоса анализирует несколько возможных кандидатур на случай изменений на тренерском посту. Среди имён, которые находятся в поле зрения афинского клуба, есть и Сергей Ребров. При этом подчеркивается, что вопрос возможного обновления тренерского штаба может стать особенно актуальным уже в ближайшее время, а летний период считается наиболее вероятным моментом для принятия кадровых решений.

Причиной таких разговоров является, в частности, не до конца стабильное положение нынешнего наставника греческой команды Рафаэля Бенитеса. Как сообщается, работа испанца не в полной мере соответствует ожиданиям руководства клуба, поэтому его позиции не выглядят абсолютно непоколебимыми. На этом фоне вариант с назначением нового главного тренера уже не кажется сугубо теоретическим, а Ребров рассматривается как один из реальных претендентов в случае, если Панатинаикос всё же решится на изменения.

Для самого Реброва возможное приглашение в Панатинаикос означало бы возвращение к ежедневной клубной работе после периода в сборной. Напомним, сборную Украины он возглавлял с 2023 года, а до этого успел поработать в нескольких клубах.

Он работал в Динамо, где занимал пост главного тренера с 2014 по 2017 год. После этого Ребров тренировал Аль-Ахли из Саудовской Аравии в 2017–2018 годах, далее возглавлял венгерский Ференцварош в период с 2018 по 2021 год, а затем работал с Аль-Айном из ОАЭ, который тренировал с 2021 по 2023 год. Такой опыт работы в различных чемпионатах только усиливает интерес к нему как к кандидату на пост в европейском клубе.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис эмоционально отреагировал на отставку Сергея Реброва.