Сергей Разумовский

Президент польской Лехии Паоло Урфер рассказал о кадровых планах клуба после вылета первой команды из Экстраклясы. В частности, функционер объяснил, что произойдет с футболистами, выступавшими за команду из Гданьска на правах аренды.

В комментарии для Trojmiasto Урфер подчеркнул, что первоочередной задачей руководства является назначение нового главного тренера. В клубе не собираются спешить с решением, чтобы не повторить предыдущих ошибок.

Выбор нового главного тренера в нашей ситуации является абсолютно ключевым. Мы не хотим спешить и повторять ошибки прошлого. После этого сделаем следующие шаги — у нас есть четкий план. После назначения нового наставника будет объявлен его тренерский штаб, а дальше нас ждут два очень насыщенных месяца трансферной работы. Игроки, которые выступали за Лехию на правах аренды, вернутся в свои клубы. Что касается футболистов, имеющих действующие контракты, мы ведем переговоры с ними и их агентами. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Часть игроков покинет команду, часть останется, а с некоторыми мы прекратим сотрудничество. Мы рассчитываем усилить состав восемью-девятью новыми футболистами. Паоло Урфер Президент Лехии

То есть все арендованные футболисты после завершения сезона вернутся в клубы, которым принадлежат их контракты. Это касается и украинских игроков Антона Царенко и Максима Дячука, арендованных у киевского Динамо.

Таким образом, после сезона 2025/26 Царенко и Дячук должны вернуться к украинскому гранду. В то же время контракты с Лехией имеют еще трое украинских футболистов — Богдан Сарнавский, Иван Желізко и Богдан Вьюнник. Их будущее будет зависеть от переговоров с руководством и планов нового тренерского штаба.

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