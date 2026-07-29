Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Кендзёра в центре? Пока не будем раскрывать все карты. Конечно, у нас есть план А, и план B, и план С. Завтра все увидите во время игры.

Кабаев здесь, он уже тренируется в общей группе. Тимчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.