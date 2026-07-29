Два игрока Динамо точно пропустят матч с ПАОК, один – восстановился после травмы
Костюк рассказал о кадровой ситуации в команде перед ответным матчем квалификации Лиги Европы
21 минуту назадПодписаться в
Александр Тимчик. Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк рассказал о кадровой ситуации перед ответным матчем второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Кендзёра в центре? Пока не будем раскрывать все карты. Конечно, у нас есть план А, и план B, и план С. Завтра все увидите во время игры.
Кабаев здесь, он уже тренируется в общей группе. Тимчик и Михайленко остались в Люблине, тренируются индивидуально.
Напомним, молодой нападающий Динамо не убедил Игоря Костюка – теперь его забирает Роман Григорчук.
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