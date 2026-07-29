Сергей Разумовский

Универсальный нападающий киевского Динамо Владислав Герич присоединился к Черноморцу и уже провел первую тренировку в составе одесской команды. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

20-летний футболист ранее завершил межсезонные сборы вместе с командой Игоря Костюка, после чего отправился в Одессу. Теперь футболист начал подготовку с Черноморцем и в ближайшее время может дебютировать за новую команду в официальных матчах.

Руководство киевского Динамо и Черноморца предварительно согласовало условия сотрудничества по аренде Герича. Ожидается, что молодой нападающий останется в одесском клубе как минимум до завершения первого круга сезона. Если во время выступлений футболиста не возникнет непредвиденных обстоятельств, его аренда может продлиться в течение всего сезона-2026/27.

В то же время одесский клуб продолжает работать над возможным привлечением еще двух футболистов. Черноморец заинтересован в аренде представителей житомирского Полесья — центрального защитника Жоау Виале и опорного полузащитника Борела Томандзото.

Окончательное решение по будущему обоих игроков будут принимать в Полесье. Этот вопрос планируют рассмотреть после ответного еврокубкового матча против Копенгагена. После завершения встречи житомирский клуб определит, готов ли отпустить футболистов в аренду в Черноморец, а также оценит собственные кадровые потребности на старте нового сезона.