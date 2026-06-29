Сергей Разумовский

Ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский поделился информацией о возможном усилении ЛНЗ в летнее трансферное окно.

По его словам, черкасский клуб, вероятно, подпишет еще одного или двух новичков. В настоящее время ЛНЗ находится в поисках вингера и центрального нападающего, а среди кандидатов уже есть несколько конкретных фамилий.

Спиваковский отметил, что вариант с ганским футболистом Кельвином Офори, о котором шла речь ранее, скорее всего, уже не актуален. По его информации, этот трансфер сорвался из-за конкуренции со стороны других клубов.

Одним из претендентов на переход в ЛНЗ является Омар Бен Али. Это 21-летний нападающий из Туниса, который выступает за Сфаксьен в Лиге 1 Туниса. В прошлом сезоне он провел 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. По характеристике Спиваковского, это молодой футболист с хорошими антропометрическими данными — его рост составляет 197 сантиметров. Он не отличается высокой скоростью, но хорошо ведет силовую борьбу, может цепляться за мяч, разворачиваться, качественно завершать атаки и уверенно играет головой.

Еще одним кандидатом является чешский футболист Радек Шилер. Ему также 21 год, а рост составляет 187 сантиметров. Он является воспитанником Спарты, хотя сейчас выступает за Подбрезову в Словакии. По словам Спиваковского, Шилер также входит в число игроков, которых сейчас изучают в Черкассах. Его сравнивают с Омаром Бен Али по стилю игры, хотя чех, по оценке журналиста, имеет несколько более высокий уровень квалификации. При этом его стоимость может быть приблизительно такой же, как и у тунисского нападающего.

При этом Спиваковский подчеркнул, что в шорт-листах ЛНЗ могут быть и другие кандидаты, о которых пока неизвестно. Поэтому не исключено, что клуб в итоге сделает ставку на еще одного, более реального претендента.