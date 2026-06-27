Сергей Разумовский

Тунисский форвард Сфаксьена Омар Бен Али может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге. Интерес к нападающему проявляет ЛНЗ, сообщает Foot-Africa.com.

По данным источника, украинский клуб уже достиг договоренности по условиям контракта с футболистом. Соглашение должно быть рассчитано на пять лет, а его подписание ожидается после прохождения медицинского осмотра, который запланирован на ближайшие дни.

Сообщается, что сумма трансфера составит 1,3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Омар Бен Али провел 27 матчей на клубном уровне. В этих поединках нападающий отметился 11 голами и 2 результативными передачами.

Для ЛНЗ потенциальное подписание тунисского форварда может стать важным усилением перед еврокубковыми матчами. Ранее сообщалось, что черкасский клуб уже определился со стадионом для проведения домашних игр в еврокубках.

Во втором раунде квалификации Лиги конференций команда Виталия Пономарёва встретится с бельгийским Гентом.