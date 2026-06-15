Сергей Разумовский

Челси планирует активно поработать на трансферном рынке после продажи защитника Марка Кукурельи в Реал. Как сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X, лондонский клуб хочет подписать как минимум двух новых футболистов, которые будут соответствовать уровню основного состава.

По информации источника, в Челси не рассматривают вариант с точечным усилением только для глубины скамейки запасных. Клуб стремится пригласить игроков, которые смогут сразу включиться в борьбу за место в стартовом составе и создать реальную конкуренцию в команде во время выступлений в АПЛ.

Потребность в усилении возникла после ухода Кукурельи. Лондонский клуб уже объявил о продаже 27-летнего защитника в Реал. Сообщается, что сумма сделки составит 55 миллионов евро гарантированным платежом. Еще 5 миллионов евро Челси может получить в виде бонусов, если будут выполнены предусмотренные контрактом условия.

Таким образом, общая стоимость трансфера потенциально может вырасти до 60 миллионов евро. Полученные средства Челси собирается использовать для обновления состава и усиления позиций, которые тренерский штаб считает приоритетными перед следующей частью сезона.

Бен Джейкобс также ранее сообщил, что решение Кукурельи покинуть Челси было связано с семейными обстоятельствами. Именно этот фактор, по данным журналиста, сыграл важную роль в желании футболиста сменить клуб.