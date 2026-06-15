Павел Василенко

Испанский защитник Марк Кукурелья перешел из лондонского Челси в мадридский Реал.

«Реал и Челси договорились о трансфере Марко Кукурельи, который присоединится к нашему клубу ещё на шесть сезонов, до конца июня 2032 года», – говорится в заявлении мадридского клуба.

По сообщениям СМИ, сумма трансфера составила 55 миллионов евро.

Благодаря этому трансферу 27-летний левый защитник стал единственным представителем мадридского клуба в составе сборной Испании на чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Выпускник академии ФК Барселона имел еще два года контракта с Челси, но после неудачного сезона, в котором лондонская команда финишировала 10-й в Английской Премьер-лиге, решил сменить клуб.