Сергей Разумовский

Параллельно состоялись два матча 27-го тура украинской Премьер-лиги, и в обоих поединках хозяева смогли избежать поражения уже в добавленное время. Заря вырвала ничью в матче с Металлистом 1925, а Оболонь на последних минутах отобрала победу у Эпицентра.

Заря в Киеве принимала Металлист 1925 и очень быстро оказалась в роли команды, которой нужно было отыгрываться. Уже на первой минуте харьковчане шокировали номинальных хозяев: Итодо отметился быстрым голом и вывел Металлист 1925 вперед.

После этого Металлист 1925 длительное время удерживал минимальное преимущество и был близок к важной победе. Однако Заря не сдалась и дожала соперника уже в компенсированное время. На 91-й минуте Верлей забил дебютный гол за луганский клуб и принес своей команде ничью, отобрав очки у фаворита встречи.

Еще более драматично развивались события в матче Оболонь – Эпицентр. Команда из Каменец-Подольского имела преимущество в два мяча, но не смогла удержать победный результат. Поединок завершился со счетом 2:2, а окончательный результат был установлен уже на последних минутах.

Одним из главных героев встречи в составе Эпицентра стал Москера. Он непосредственно участвовал в обоих голах гостей. Уже на 9-й минуте Москера открыл счет в матче, выведя Эпицентр вперед. После перерыва он снова оказался в центре результативной атаки, отдав голевую передачу на Сидуна. Тот на 49-й минуте удвоил преимущество гостей.

Оболонь смогла вернуться в игру только после счета 0:2. На 60-й минуте Лях сократил отставание хозяев и оставил интригу на заключительную часть матча. А уже на 95-й минуте форвард оформил дубль, завершив камбэк своей команды и принеся Оболони важное очко.

Металлист 1925 после ничьей с Зарей набрал 46 очков и не воспользовался осечкой Динамо в матче с ЛНЗ. Кияне остались впереди с 48 баллами в борьбе за избегание исторического минимума в виде пятого места в чемпионате Украины. Заря, имея 39 очков, осталась на восьмой позиции.

Эпицентр после упущенной победы набрал 27 очков и не смог обойти Оболонь, у которой теперь 28 баллов. В то же время обе команды увеличили отрыв от Кудривки, у которой 22 очка, в борьбе за избегание переходных матчей. Преимущество Эпицентра над конкурентом теперь составляет пять очков, а Оболони — шесть.

УПЛ, 27-й тур

Заря – Металлист 1925 1:1

Голы: Верлей, 90+1 - Итодо, 1

Заря: Сапутин, Пердута, Янич, Эскинья, Вантух, Кушниренко (Дришлюк, 79), Мичин, Башич (Верлей, 62), Слесар (Горбач, 10, Елавич, 62), Попара, Будковский

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Шабанов, Павлюк, Салюк, Калюжный, Аревало (Чурко, 82), Когут (Антюх, 21), Кастильо (Забергджа, 59), Итодо (Мба, 82), Калитвинцев (Рашица, 59)

Предупреждения: Эскинья, Мичин, Дришлюк, Попара, Будковский – Кастильо

Оболонь – Эпицентр 2:2

Голы: Лях, 60, 90+5 – Москера, 9, Сидун, 49

Оболонь: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко, Бичек (Третьяков, 46), Чех, Мороз (Волохатый, 24), Мединский, Суханов (Лях, 60), Нестеренко (Теслюк, 77).

Эпицентр: Билик –Климець, Григоращук, Коч, Кирюханцев – Липовуз, Миронюк (Запорожець, 84), Себерио – Сифуентес (Оливейра, 84), Сидун, Рохас (Супряга, 57).

Предупреждение: Шевченко, Волохатый – Коч, Липовуз