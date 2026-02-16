Двое украинцев сошлись в очной дуэли на полях Европы. Видео
Легионеры пересеклись в Чехии
около 1 часа назад
Эдуард Соболь / Фото - ФК Пардубице
Экс-игрок Руха Богдан Слюбик провел первый официальный матч в составе Пардубице, который в 22 туре Шанс лиги противостоял Яблонцу (0:2).
Центрбек молодежной сборной Украины провел на поле около получаса во втором тайме.
В составе гостей также принимал участие в поединке экс-игрок сборной Украины Эдуард Соболь, который отыграл 90 минут.
Шанс лига. 22 тур
Пардубице - Яблонец 0:2
Голы: Голли, 76, Небила, 82