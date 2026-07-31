Михаил Цирук

Четвертая еврокубковая неделя текущего сезона завершилась для украинских клубов разочарованием. Разочаровывали они по-разному, однако результат одинаковый – ни один из них не прошел дальше, а в третьем туре квалификации будет представлено только киевское Динамо, которое стартовало в Лиге Европы, таки проскочило одного соперника и, соответственно, ему некуда падать.

Перед каждым сезоном украинские болельщики вроде как стараются смириться с тем, что отборочные к основным стадиям европейских соревнований давно ничего не значат, что никто из представителей УПЛ все равно не дойдет до этапа лиги того турнира, с которого начинал, что таков, в конце концов, сейчас уровень и реалии украинского футбола.

Но потом начинается игра, и мы, невольно, начинаем верить в чудо. С каждой секундой приближения к положительному результату эта вера крепнет, сердце начинает биться чаще, логика, здравый смысл и все предматчевые расчеты отходят на второй план. Однако, как бы нам всем этого ни хотелось, обмануть футбол очень сложно. Поэтому в большинстве случаев каждый получает именно то, на что способен, и на что заслуживает.

Сколько волка ни корми, а лев сильнее

Меньше всего претензий за второй раунд квалификации к житомирскому Полесью. Когда в соперники команде Руслана Ротаня выпал Копенгаген, все автоматически поставили на ней крест. Но, к чести клуба, команда и тренерский штаб этого не сделали.

И правильно: в прошлом сезоне Копенгаген занял лишь седьмое место в чемпионате Дании, и для гранда местного футбола это максимально неординарное событие. Команда, у которой все в порядке, седьмое место не займет, так что проблем и слабых мест, куда можно бить, у данцев хватает.

И Полесье било, причем довольно успешно. К удивлению публики, которая увидев название Копенгаген сразу списала Полесье, житомиряне провели два равных матча. И что уж там равных: в обоих выглядели острее и интереснее своего соперника. Но вот здесь против украинского клуба сыграл, его величество, класс и уровень.

Если вы смотрите футбол не только по праздникам, то, уверен, не раз видели подобную картину. Картину, когда аутсайдер, якобы, ни в чем не уступает явному фавориту, играет на равных, создает моменты, демонстрирует «футбол, за который не стыдно», хотя иногда хочется, чтобы комментаторам и журналистам запретили использовать эту фразу на официальном уровне.

Но итоговый результат – всегда в пользу фаворита. Ну ладно, почти всегда, в 9 из 10 случаев. И эмоции в такие моменты всегда неоднозначные: с одной стороны, приятно, что поборолись. С другой - именно после таких поражений наиболее сильно ощущается потолок собственных возможностей, и то, что рожденный ползать, летать, как ни хотелось бы, не может.

Однакозвинуватити Полісся хоч у чомусь справді дуже важко. Адже індивідуальний клас житомирських вовків і близько не стоїть з рівнем копенгагенських левів. Прізвища не грають у футбол? Та дзуськи. Знайомість певного прізвища широкому загалу говорить про те, що його носій щось для цього зробив, і таки досяг чогось у футболі.

І коли грати проти Полісся виходять володар двох трофеїв з дортмундською Боруссією Делейні, автор 13-ти голів за збірну Данії Корнеліус, Ельюнусі, за плечима якого три сезони в Саутгемптоні, два з яких в основі, вундеркінд Мукоко, котрий дебютував за Боруссію уже в 16 років, то мусимо змиритися з тим, що в цій парі все залежить не від Полісся.

У цьому двоматчевому протистоянні не було жодного відрізку, коли Копенгагену довелося б увімкнутися більш ніж на 60%, хоча б на четверту передачу. Данські дядьки виходили на поле з повною упевненістю, що не пройти цю команду, про яку вони вперше почули після жеребкування, просто неможливо. І цей фактор потрібно враховувати, говорячи про дуель представників України та Данії.

Та це, з рештою, не проблеми Полісся. Підопічні Ротаня вчепилися у свій шанс усіма силами: вели в рахунку, героїчно відігрувалися, тисли, і, нібито, були близькі до сенсації. Але футбол таки не обдуриш, а проти рівня – не підеш. І поки Майсурадзе стрибатиме в максимально бездумні та необгрунтовані підкати у своєму штрафному, а Брагару, у вирішальний момент, просто падатиме у боротьбі з суперником, що рветься до воріт, розраховувати на якісь сенсації буде дуже важко.

Нульовий дебют

У схожій ситуації сезон починав черкаський ЛНЗ. Для команди Віталія Пономарьова це був перший єврокубковий досвід, суперник – іменитий Гент, а очікувань від черкасців, відповідно, жодних.

Серія пенальті здавалася сценарієм мрії ще до початку першого матчу. У нього не дуже вірилося, але ЛНЗ справді зробив у цій дуелі все, що міг. Звісно, для того, аби потрапляти в єврокубки на постійній основі, могти потрібно трохи більше. Але те, що клуб, про існування якого ще кілька років тому ніхто не знав навіть в Україні, до останнього мав шанс пройти Гент – це цікаво.

Це значно цікавіше, ніж вийти, отримати повну торбу і на пресконференції сказати «зате ми грали у футбол». Тож, загалом, до ЛНЗ претензій також нуль. В негативному контексті в очі кинувся лише один цікавий момент. Під час серії пенальті в трансляцію потрапив голкіпер Гента Роф з величезним конспектом, де, вочевидь, була інформація щодо потенційних пенальтистів черкаського клубу.

У Олексія Паламарчука, здається, нічого подібного не було (якщо таки було – заздалегідь перепрошую). Я розумію, що шість поспіль відбитих 11-метрових у складі Інгульця – це вам не жарти, і такому видатному майстру додаткові шпаргалки не потрібні. Але ж, на цьому рівні так заведено…

Аещё, на этом уровне принято писать фамилии игроков на футболках на английском языке. В таких мелочах и заключается солидность, которой в последние годы катастрофически не хватает украинскому футболу.

Вершина уже позади

Больше всего боли своим болельщикам нанес киевский Динамо. Но после противостояния с ПАОКом не хочется его даже уничтожать. А зачем тыкать палкой в труп? С каждым сезоном Динамо становится лишь слабее. К сожалению. Перспектив и надежд на то, что что-то изменится в лучшую сторону - ноль. К сожалению. Уровень некоторых футболистов настолько низкий, что не позволяет на классе проходить даже первый раунд квалификации ЛЕ. К сожалению.

Сколько ни бей себя в грудь с эмблемой с тремя звездами, всё сказанное выше – сухие факты. Сегодня бело-голубые слабы настолько, что несколько лет назад подобный уровень невозможно было представить даже в страшных снах. И, опять же, критиковать за это игроков просто не имеет смысла: большинство из них просто не может иначе.

Именно поэтому греческий ПАОК, который вообще не предложил киевлянам ничего экстраординарного, а судя по физической готовности, вероятно, думал, что матч длится максимум 75 минут, просто не почувствовал сопротивления киевлян. Больно? Больно. Но могло ли быть иначе? На сегодня – нет.

Сейчас можно много говорить о том, что в первом матче могло быть 3:3, если бы забил Пономаренко. Что первый тайм второго матча был равным – и это правда. Но беда не в этом. Проблема в том, что с футболистами такого уровня в еврокубках нельзя пройти уже никого.

Проблема в том, что Динамо может пропустить глупый гол в любой момент, даже тогда, когда соперник не создал для этого никаких предпосылок. А от абсурдности некоторых голов хочется плакать и биться головой о стену одновременно. Сейчас Динамо уверенно движется по пути от гранда к средняку УПЛ, и результаты в еврокубках - соответствующие.

Напоследок – о безразличии. Я никогда не видел и по-прежнему не вижу смысла в критике футболиста просто за то, что он слабый футболист. Именно поэтому любое травля или оскорбления из-за уровня футбола, или ошибки, вызванные этим уровнем, для меня бессмысленны и недопустимы. Ни как для журналиста, ни как для человека.

Но молчать о безразличии – не хочу и не буду. Поведение Назара Волошина в эпизоде с первым пропущенным голом – просто немыслимый позор. Я искренне не понимаю, как такое вообще возможно, и считаю, что людям с таким отношением к делу лучше этим делом не заниматься.

Этим отношением Волошин плюнул в лицо десяти партнерам на поле, всем, кто находился на скамейке запасных, а также тысячам тех, кто несмотря на все проблемы Динамо нашел в себе силы посмотреть этот матч. Тяжело смириться с тем, что человеку может быть настолько безразлично к футболу,когда она футболистка.

Может ли Назар представить, чтобы водитель автобуса прямо во время движения плюнул на всё это, бросил руль и смотрел в другую сторону? Думаю, он об этом не задумывался. Ведь значительная часть современных футболистов не задумывается вообще ни о чем. Они живут в собственном мире, в котором, к сожалению, не существует таких базовых человеческих вещей как достоинство, ответственность, и желание не подвести тех, кто рядом. Конечно, и без гола имени Волошина ПАОК полностью переиграл Динамо. Но именно он своей безразличностью забил последний гвоздь в крышку гроба надежд команды Костюка.